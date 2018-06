Ao contrário do que fãs pensaram, bebês que aparecem na turnê de Beyonce e Jay-Z não são seus gêmeos

08/06/2018 | 10:12



Beyonce e Jay-Z fizeram um show de arrepiar com o início de sua turnê On The Run Tour II. Durante a apresentação, um vídeo da cantora segurando seus supostos gêmeos começou a ser rodado como introdução à apresentação. Os fãs já logo acreditaram que seriam seus filhos, Sir e Rumi Carter, mas nem tudo é o que parece...

De acordo com o Buzzfeed News da última quarta-feira, dia 6, um representante do par respondeu ao veículo quando foi questionado se aquelas eram mais imagens dos gêmeos:

- Não é, disparou.

Além disso, a mídia não obteve mais respostas quando pediu por detalhes da situação.

Para completar, essa turnê está dando o que falar mesmo! Afinal, Queen B e Jay-Z teriam reafirmado seu relacionamento ao dizerem sim, segundo o Daily Mail, renovando seus votos de casamento. Inclusive, os dois completaram o décimo aniversário de união em abril! Uau, hein?