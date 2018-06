Obituário - 9 de junho de 2018

Ademir Medici

Santo André



Honoria de Oliveira da Cunha, 91. Natural de Taiuva (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Otília César de Oliveira Souza, 90. Natural de Extrema (MG). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anizia Tavares de Sá, 89. Natural de São José do Belmonte (PE). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lucila Santa Veríssimo Carossa, 88. Natural de Monte Alto (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Gercilia Ferreira Maciel, 78. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wilson Antonio Santini, 72. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Victor Evstratov, 71. Natural da Alemanha. Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Neiva Aparecida dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoel da Silva Pereira, 61. Natural de Candiba (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Álvaro Monteiro, 91. Natural de Cubatão (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



Moacir Bellido, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 27 de maio, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Mieko da Conceição, 86. Natural de Itapevi (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Municipal Central Velho de Cotia (SP).



Tereza Vital de Carvalho, 83. Natural de Igarapava (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



Luiza Brazilio de Lima, 81. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



José Reis de Lima, 80. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Memorial de Santos (SP).



Maria Emília Barbosa Rocha, 78. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



George Hepp, 78. Natural de Edervik, Iugoslávia. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Idalina Escudeiro Albino, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Aparecida Figueiredo da Silva, 76. Natural de Congoinhas (PR). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Vale da Paz.



Noêmia Ribeiro de Souza, 75. Natural de Piratininga (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 4, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Beoni Manoel da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jair Valentim Ribeiro, 62. Natural de Cosmorama (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Jardim dos Ipês.



Nelson Cardoso da Silva, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Marcos Antonio Ramos, 61. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Claudete Fattori, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Luiz, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Nelson Gonçalves, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Júlia de Barros Scotá, 97. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Ivair Franco de Souza, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Mercedes, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Dorival Piffer, 60. Natural de Indiana (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Ana Garcia Borges Morais, 89. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Júlio Rigoleto, 85. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



Lucilla Marchi Gonçalves, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Vicente Bonifácio de Sousa, 80. Natural de Jequeri (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



José Felix Pinto, 76. Natural de João Pessoa (PB). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.



Pedro Roberto de Souza Cardoso, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Clenilton Ferreira da Rocha, 39. Residia no bairro Serrria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Mauá



Brígida Damo Dôgo, 101. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro da Matriz, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Paulo Inácio Bizerra, 89. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Dinapoli I, em Cerquilho (SP). Dia 4. Vale dos Pinheirais.



José dos Santos, 81. Natural do bairro de Itaquera, em São Paulo (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Iracema Forratini da Silva, 77. Natural de Sabino (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Lourdes Rosa da Silva Bernardinelli, 70. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Sérgio Aparecido Moda, 66. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 5. Velado no Vale dos Pinheirais e sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.



Ribeirão Pires



Júlio Evangelista Filho, 89. Natural de Coripoes (PE). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Francisco Castro, 76. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Rio Grande da Serra



Paulo Cruz, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Sebastião.