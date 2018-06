Plano de Merkel para reforma da UE é ambicioso, porém é preciso mais, diz França

08/06/2018 | 08:49



O plano da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, para a reforma da União Europeia é "importante" e "corajoso", mas ainda é preciso fazer mais para se chegar a um compromisso entre os governos alemão e francês, afirmou nesta sexta-feira o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire.

Em conferência em Berlim, Le Maire argumentou que a união monetária "só pode sobreviver caso se torne uma união econômica forte". Segundo ele, as propostas delineadas por Merkel no último fim de semana mostram que os dois países têm a intenção de introduzir um orçamento para a zona do euro. "Mas, para isso, ainda temos de fazer certo progresso a fim de atingir uma posição comum que seja ambiciosa e factível."

A França tem pedido uma reforma ambiciosa do bloco, com mais compartilhamento de recursos e passivos em um orçamento que represente vários pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro. Merkel, por sua vez, propôs passos menos ambiciosos, com reforço de colchões para membros com dificuldade de caixa, mas também com a criação de um orçamento conjunto na união monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.