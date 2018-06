Quero arrumar acordos comerciais "injustos" com países do G-7, diz Trump

08/06/2018 | 07:42



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta sexta-feira que pretende rever acordos comerciais que ele considera "injustos" com países integrantes do G-7. A mensagem é divulgada pouco antes de Trump embarcar para participar da cúpula do grupo, que acontece hoje e amanhã no Canadá.

"Estou ansioso para arrumar nossos acordos comerciais injustos com países do G-7", disse o presidente americano em sua conta no Twitter.

Em outra mensagem, divulgada pouco antes, ele fez uma crítica ao país anfitrião do evento: "O Canadá cobra uma tarifa de 270% sobre produtos do setor de laticínios dos EUA! Eles não dizem isso a você, dizem? Não é justo com nossos fazendeiros!", afirmou ele.