Receita Federal libera consulta ao 1º lote de restituição do IR

08/06/2018 | 07:24



O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2018 estará disponível para consulta a partir das 9h desta sexta-feira, 8. Também serão contempladas as restituições dos exercícios de 2008 a 2017 que caíram na malha fina e foram regularizadas.

Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 2.482.638 contribuintes será realizado na próxima sexta-feira, 15 de junho, totalizando R$ 4,8 bilhões. Neste lote, será liberada a restituição para 228.921 idosos acima de 80 anos, 2.100.461 contribuintes com idade entre 60 a 79 anos e 153.256 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave.

As restituições são corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic, e varia de 1,58% (2018) a 103,64% (2008).

O usuário deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146 para saber se a declaração foi liberada. Há também a possibilidade de consultar as declarações do IRPF por um aplicativo para tablets e smartphones.

Uma vez paga, a restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não resgatar o montante durante o período, deverá requerer a restituição pela internet. Se o valor não for creditado, o usuário deverá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil.