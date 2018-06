PT admite empecilho para aliança nacional

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



08/06/2018 | 07:59



Dois meses após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT reafirmou a posição de lançar e registrar a candidatura dele à Presidência da República, mas reconheceu que será difícil firmar alianças. Em ato realizado ontem, na Praça Castelo Branco, no Centro de Diadema, que contou com menos de 100 pessoas, lideranças petistas adotaram mais uma vez o tom de que Lula seria “preso político” e que o registro de sua candidatura é a única possibilidade vislumbrada pela legenda.

Apesar disso, figuras ligadas ao partido admitem que existe impossibilidade de se fecharem elos eleitorais em torno do projeto eleitoral petista. O evento foi organizado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores), que prevê, para hoje, novo ato, desta vez em Contagem, em Minas Gerais, para lançamento da pré-candidatura do ex-presidente.

Para o presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, Lula tem sido alvo de campanha da mídia. “A mídia insiste em dizer que ele não é candidato. Ele é a grande esperança do povo brasileiro. A sentença que o Lula cumpre hoje é provisória e vamos no dia 5 de agosto homologar sua candidatura e no dia 15 faremos o registro. Será candidato e mesmo preso vamos elegê-lo”, discursou. Marinho destacou ainda que, se eleito, Lula vai trabalhar pela taxação de grandes fortunas e pela democratização dos meios de comunicação.

Outras lideranças do PT compareceram ao evento, como o deputado federal Paulo Teixeira, os deputados estaduais Luiz Turco e Teonilio Barba e os ex-prefeitos Carlos Grana (Santo André) e José de Filippi Júnior (Diadema).

A impressão da maioria deles é que, apesar da confiança em uma possível candidatura de Lula, o cenário eleitoral não deve proporcionar ao partido a chance se trazer outras legendas à empreitada eleitoral. “O cenário é delicado, alguns se anteciparam e agora estão se desfazendo os acordos. Vamos com cautela, no momento certo teremos a definição. É claro que existe diálogo com o campo da esquerda, mas reconhecemos que estaremos juntos em um possível segundo turno”, comentou Grana.

Turco pontuou que as negociações seguem em ritmo normal. “Estamos montando nossas chapas de deputados e para o Senado ficou definido que teremos Jilmar Tatto (ex-secretário de Transportes de São Paulo) e Eduardo Suplicy (vereador em São Paulo e ex-senador) e o diretório está discutindo para ampliar a coligação. Ainda paira alguma dúvida sobre a situação do ex-presidente Lula, de fato. Até alguns militantes perguntam se será candidato ou não. Mas o diretório nacional tirou estratégia e vamos com o Lula até o fim.”

Filippi, que será candidato a deputado federal, reconheceu dificuldades na composição de coligações partidárias. “Ficam prejudicadas, não por nós, mas por conta da campanha da mídia e do Judiciário. O PT ficou estigmatizado e isolado. Buscamos alianças, mas os outros partidos não querem.”