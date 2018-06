Alaíde quebra ordem para pagar empresa de sobrinho

Raphael Rocha

Humberto Domiciano



08/06/2018



A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), autorizou quebra de ordem cronológica para efetuar pagamento de R$ 754,1 mil à Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda, cujo dono é seu sobrinho Wagner Damo. A medida tem como objetivo quitar o passivo com uma companhia alterando a lista formal de pagamento da administração.

Foi mais uma atitude que beneficia diretamente familiares de Alaíde. Antes, ela havia nomeado o sobrinho Antônio Carlos de Lima (PRTB) para o comando da Secretaria de Governo e a sobrinha Denise Debartolo para a Pasta de Educação. Ela também chegou dar o cargo de secretária de Governo à filha, a ex-deputada Vanessa Damo (MDB), porém, com receio de punição judicial, Vanessa solicitou exoneração.

A Lara Central de Tratamento de Resíduos é responsável pelo serviço de coleta e destinação final de lixo na cidade. O último contrato foi assinado em setembro de 2015, quando o prefeito ainda era Donisete Braga (ex-PT, atual Pros). A acordo envolve R$ 25,9 milhões ao ano.

Dona de um dos contratos mais caros do Executivo de Mauá, a Lara também sofre com constantes atrasos de pagamento. Desde 2010 o Diário mostra que as parcelas não são devidamente pagas pelos diversos gestores públicos que passaram pela Prefeitura no período. Mesmo assim, a companhia se tornou uma das principais doadoras de campanha aos políticos da cidade quando a prática era válida pela Justiça Eleitoral.

Outra polêmica envolvendo a empresa é com relação à recém-instalada taxa do lixo. A Prefeitura estava com dificuldades em honrar o pagamento do serviço mensal mais a repactuação de dívida de R$ 43,1 milhões e decidiu criar o tributo para aliviar as contas. A taxa, entretanto, é alvo de questionamento popular e de vereadores aliados – tanto que será tema de reunião hoje entre Alaíde e parlamentares.

A quebra de ordem cronológica para a Lara foi assinada pelo secretário de Finanças, Valtemir Pereira, no dia 28 de maio. Treze dias antes, Alaíde assumia o governo de Mauá de forma interina com o pedido de licença do prefeito Atila Jacomussi (PSB), preso desde o dia 9 no âmbito da Operação Prato Feito, da PF (Polícia Federal).

Valtemir detalhou que, apesar de renegociações com a Lara, a Prefeitura encontra dificuldades em pagar as parcelas integrais à empresa. “Desde julho do ano passado temos atrasado. Como é serviço essencial, podemos quebrar a ordem, mas temos que justificar. Faz a publicação, justifica, e faz o pagamento. Outras empresas estão sendo prejudicadas também, mas, com isso evitamos fazer negociação.”

O secretário relatou que, por mês, paga-se cerca de R$ 2,5 milhões. Atila tentou, no fim do ano passado, renegociar essa quantia para R$ 1,7 milhão, conforme Valtemir, e rediscutir o restante quando a arrecadação de Mauá melhorar.