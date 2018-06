Santo André vai atrás da quarta vitória seguida na Liga de Futsal

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/06/2018 | 07:00



Após três vitórias seguidas, o Santo André quer aproveitar o bom momento e o fato de jogar em casa para se aproximar do topo da classificação na Liga Paulista de Futsal. A equipe recebe o Mogi das Cruzes, às 20h, no Ginásio Noêmia Assumpção, no Camilópolis, e espera contar com boa presença de torcedores nas arquibancadas.



O ingresso para a partida custa R$ 5 ou pode ser trocado por um quilo de alimento não perecível na bilheteria do ginásio.

Com dez pontos, o Santo André ocupa a oitava posição da Liga – três vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Mogi das Cruzes é o 11º, com seis, mesmo com um jogo a mais.



Por conta disso, a vitória é fundamental nos planos do Santo André. “Expectativa muito boa para o jogo. A equipe vem crescendo, conseguimos algumas vitórias importantes e temos confronto direto. Respeitamos a equipe deles, mas não podemos perder pontos para o Mogi de maneira nenhuma”, analisou o jogador Rafinha.



O duelo deveria ter sido disputado semana passada, mas foi adiada devido à paralisação dos caminhoneiros. Mesmo com quase 20 dias para treinar, Rafinha não acredita que Santo André tenha perdido o ritmo. “Essa paralisação atrapalhou em algumas coisas, mas ajudou em outras. Tivemos tempo para treinar e, se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória.”



O jogador ainda reforçou a importância do torcedor. “Quero pedir a presença da torcida, que está nos acompanhando tanto em casa como fora. Espero que eles possam ir ao ginásio e nos ajudar”, finalizou Rafinha.