Sto.André prevê abertura de propostas para dia 26 de julho

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



08/06/2018 | 07:00



A Prefeitura de Santo André, por meio da SATrans (autarquia responsável pelo transporte municipal da cidade), prevê para o dia 26 de julho a abertura de propostas a serem encaminhadas por empresas ou consórcios interessados em operar pelos próximos 20 anos o sistema de linhas municipais que atende a região da Vila Luzita.

Previsto para ser aberto no fim do mês passado, o edital do processo licitatório da subconcessão do sistema estará disponível para consulta de interessados a partir de segunda-feira. O aviso de licitação deverá ser publicado hoje pelo Paço.

O certame tem o objetivo de definir a empresa que vai operar as 16 linhas de ônibus do chamado lote B do transporte municipal andreense. Desde outubro de 2016, quando a Expresso Guarará paralisou suas atividades e entrou em falência, o trecho, responsável por receber 50 mil passageiros por dia, é administrado pela Suzantur – inicialmente via contrato emergencial e, atualmente, a título precário.

A expectativa da Prefeitura é a de que a assinatura do acordo com a empresa que irá operar o sistema de transporte municipal da região da Vila Luzita ocorra dentro de seis meses. Conforme a Paço, a vencedora do certame, além de manter o Terminal da Vila Luzita, deverá modernizar a frota de ônibus com a instalação de wi-fi, pontos de carregamento de celular e painéis digitais.

Operado atualmente pela Suzantur, em caráter de título precário, o sistema de trasporte público da Vila Luzita tem colecionado polêmicas. A principal delas envolve ações judiciais que investigaram a suspeita de fraude no processo que culminou na escolha da Suzantur para operar o sistema via contrato emergencial em 2016, no fim do mandato do ex-prefeito Carlos Grana (PT).

A empresa também foi alvo de investigação semelhante em Mauá. Em São Carlos, no Interior do Estado, onde a empresa também opera o sistema, a Prefeitura chegou a assumir o transporte público após o serviço entrar em “estado de calamidade”.