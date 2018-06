S.Bernardo entrega o 1º de sete corredores de ônibus em obras

Bianca Barbosa



08/06/2018 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo oficializou ontem o início da operação do primeiro corredor exclusivo para o transporte coletivo do município, instalado na Avenida João Firmino, no bairro Assunção. A entrega ocorre seis anos após anúncio das obras do Programa de Transportes Urbanos, que prevê a construção de outros dez corredores e mais três terminais de ônibus, com a finalidade de desafogar o sistema viário da cidade.

Com 2,6 quilômetros de extensão, o corredor irá beneficiar 33 mil passageiros por dia, atendendo cinco linhas municipais compostas por 49 ônibus. Serão cerca de 600 viagens diárias nos dois sentidos, o que deve proporcionar redução do tempo em torno de dez minutos aos usuários do sistema de transporte público.

Ao todo, foram investidos R$ 11,9 milhões no conjunto de obras, que inclui a instalação de 12 paradas. O viário conta ainda com canteiro central para embarque e desembarque, ciclovia, novos abrigos para passageiros, sinalização e acessibilidade, beneficiando diariamente passageiros dos bairros dos Casa, Assunção, Alves Dias, Alvarenga e Centro.

“Esta é mais uma obra que encontramos paralisada no município e que, com planejamento, conseguimos destravar, acabando com os transtornos causados a quem depende e merece um transporte coletivo de qualidade. O transporte coletivo é um modelo que queremos valorizar ainda mais nesta gestão. Somente em 2018, teremos cerca de 40 quilômetros de corredores na cidade”, explicou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Atualmente, outros seis corredores estão em obras no município. São eles: Leste-Oeste, Galvão Bueno, Castelo Branco, Vila São Pedro, Alvarenga e Rudge Ramos. A previsão é que os dois últimos sejam entregues nos próximos meses. “Eles estão quase finalizados. Faltam apenas pequenos detalhes, mas as obras estão na reta final”, afirmou o secretário de Transportes Delson José Amador, que garantiu ainda para os próximos dias a assinatura da ordem de serviço para início das obras do corredor Rotary.

Para a gerente de enfermagem aposentada Mônica Silva Santos, 49 anos, o corredor ajudou a diminuir em 20 minutos o trajeto que ela realiza diariamente para se deslocar pela cidade. “Antes ficava presa no trânsito, demorava até 40 minutos para chegar no Orquídeas. Agora gasto metade do tempo”, contou.

O João Firmino facilitará ainda o acesso ao Terminal Rodoviário Grande Alvarenga, que foi inaugurado em fevereiro pela atual gestão e fará a interligação com o corredor Alvarenga.

Prefeitura prevê circulação de linhas intermunicipais no viário