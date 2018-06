Kaia Gerber aparece de samba canção em um dos maiores eventos de moda do ano

07/06/2018 | 18:12



Kaia Gerber resolveu inovar na hora de escolher seu look para um dos maiores eventos de moda do ano!

A modelo, que sempre dá o que falar nas passarelas, mostrou que também sabe dar o que falar no tapete vermelho. Ela apareceu no CFDA Awards, em Nova York, nos Estados Unidos, usando uma camisa azul clara com uma abertura na barriga, meia fina e salto alto preto e, para completar, uma samba canção!

As peças são todas de Alexander Wang, com seu nome escrito até na lateral da meia fina, em letras grandes e brilhantes.