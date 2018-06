Cora Coralina estremeceu Rio Grande da Serra

Ademir Medici



Foi um dos momentos mais emocionantes vividos por esta página Memória. Percorrendo a Avenida Dom Pedro I, no coração de Rio Grande da Serra, fotografando escolas, fanfarras e outras instituições, chegamos à concentração da Escola Estadual Poetisa Cora Coralina, da Estrada do Rio Pequeno, 1.087, no Parque América.

Não conhecia ninguém da escola, mas havia publicado aqui em Memória a história da fanfarra, enviada pela família Madeira, mãe e filha. Foi esta família quem nos fez ir até Rio Grande da Serra para acompanhar o desfile da cidade, naquele 1º de maio.

E não é que ao chegar à escola concentrada sou saudado em coro por alunos e professores.

Amigo leitor, eles gritaram meu nome e me deram um broche da fanfarra de presente. Chorar, não. Mas que deu vontade, ah, isso deu.

E tiramos várias fotos. E seguimos caminhando em busca de novas imagens. Hoje, mais de um mês depois, dentro desta série aqui no Diário, saúdo os novos amigos da EE Cora Coralina.

E fazemos o mesmo apelo de ontem feito à Escola Professora Shisuki Ioshida Niwa, da Pedreira: continuem a escrever a história da sua escola e da sua fanfarra. E também da Vila América. Vila, escola e fanfarra são organismos vivos. Entrelaçam. Elas formam uma família, a grande família. O broche de vocês será guardado para sempre.





Diário há 30 anos

Quarta-feira, 8 de junho de 1988 – ano 31, edição 6773 Manchete – Governo tem pronto novo pacote. A meta é taxar o curto prazo, reentroduzir o título cambial e desvincular o over da inflação Meio Ambiente – Perigo no ar, nas fábricas. E a prevenção? Qualidade do ar ontem na região: inadequada: Vila Pauliceia, Diadema e São Caetano; aceitável: Mauá e Santo André (Centro). Reportagem: Lucia Faria. Memória – A Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar) em São Caetano. Guido Fidelis (Crônica) – O futuro da Pátria, nas cidades e campos.

Hoje

Dia Mundial do Oceano. A data foi estabelecida durante a Eco-92, no Rio de Janeiro. Dia do Citricultor. Dia Mundial da Saudade.

Em 8 de junho de...

1918 – Em uma das prisões do posto policial de São Bernardo, onde fora recolhido por embriaguez, faleceu repentinamente Frederico Pinto Teixeira. O exame cadavérico foi feito pelo médico legista Rebello Neto. A guerra. Do noticiário do Estadão: movimento antialemão na Lituânia e na Estonia. 1973 – Volkswagen apresenta seu mais novo carro: a perua Brasília. Como os demais modelos, projetada e construída na fábrica da Via Anchieta, em São Bernardo. 1978 – Tribunal Regional do Trabalho arquiva pedido de ilegalidade da greve dos metalúrgicos do Grande ABC.

