Festival de Metal acontece em São Paulo

Rafael dos Santos



07/06/2018 | 16:50



As bandas Tripanossoma, Alma Negra, Processo do Ódio, Subser, Hardcore por Ódio e Falange (foto) tocam no próximo sábado (9) na casa de shows Centro Cultural Zapata, na Rua Riachuelo, 328, São Paulo. O evento começa a partir das 16h. A entrada custa R$ 15 no local.