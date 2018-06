Tatá Werneck defende Bruna Marquezine: -Pegam tanto no pé por ela ser uma pessoa iluminada

07/06/2018 | 16:12



Bruna Marquezine estaria preocupando muito a equipe de Deus Salve o Rei por conta de seus atrasos noa dias de gravação.

Em entrevista ao TV Fama, Tatá Werneck, que interpreta Lucrécia na novela, falou sobre a amiga:

- Eu não gravo muito com a Bruna, mas eu vi na internet que as pessoas falaram sobre isso e ela já disse que teve alguns atrasos, como todo mundo tem. Porque imagina, um ano, todos os dias, a gente fica lá 11 horas por dia. Mas ela é uma profissional muito muito competente e muito talentosa.

Tatá ainda entrou em defesa de Bruna:

- Acho que as pessoas pegam tanto no pé por ela ser uma pessoa tão iluminada, tão talentosa e com uma carreira tão brilhante.

Segundo o colunista Leo Dias, o diretor da Globo Fabrício Mamberti teria entrado em contato com um colunista famoso para amenizar a situação de Bruna perante a imprensa na reta final de Deus Salve o Rei. A atriz teria criado uma guerra entre alguns colunistas após chamar um deles de machista.