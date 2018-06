Banda Zumbis do Espaço faz apresentação em Santo André

Vinícius Castelli



08/06/2018 | 07:00



Grupo veterano do cenário roqueiro underground de São Paulo, o quarteto Zumbis do Espaço tem agenda marcada no Grande ABC e se apresenta amanhã, em Santo André, no Rising Power Estudios (Avenida Coronel Fernando Prestes, 677).

Antes do Zumbi do Espaço, quem se apresenta é a banda War Industries Inc, da região, partir das 19h. As entradas custam R$ 20 e podem ser compradas na porta do local.

Formado por Tor (voz), Gargoyle (contrabaixo), Zumbilly (bateria) e Manialcool (guitarra), o Zumbi soma pouco mais de duas décadas de estrada e aposta no gênero horror rock, que mistura histórias de terror, monstros, aberrações e a música pesada. Tudo com influência de bandas internacionais, como Misfits.

Entre os discos lançados pelo conjunto, e de onde devem pincelar temas para o show de amanhã, estão Aberrações que Somos, Abominável Mundo Monstro, Aqui Começa o Inferno e Pesadelo Brasileiro.