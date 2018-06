Canal SescTV exibe domingo documentário sobre bandolinistas

Vinícius Castelli



08/06/2018 | 07:00



Dois grandes nomes do bandolim, e de gerações diferentes, são destaque no domingo. O canal SescTV exibe a partir das 21h documentário da série Passagem de Som, que apresenta o trabalho do baiano Armandinho Macedo e do carioca Hamilton de Holanda. Será possível assistir também pelo site sesctv.org.br/aovivo.



No programa os artistas falam sobre suas carreiras e também das músicas que os inspiram. Eles vão à Discoteca Oneyda Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo, na Capital, e se encontram com o pianista Amilton Godoy e debatem música. Um ensaio da dupla faz parte do documentário.

Na sequência o canal exibe um show dos dois, parte da série Instrumental Sesc Brasil. Os temas Chamada Geral, autoria da dupla; Expresso 2222, de Gilberto Gil; Eleanor Rigby, dos Beatles; e Forró Bachiano, de Armandinho e Sivuca, estão no repertório.