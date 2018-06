Peça ‘Advogado de Deus’ é opção no Municipal de Santo André

Vinícius Castelli



08/06/2018 | 07:00



A partir das páginas do livro O Advogado de Deus, romance de Zíbia Gasparetto, a peça de mesmo nome ganha vida e toma conta do palco do Teatro Municipal de Santo André (Praça 4º Centenário) amanhã, a partir das 20h. As entradas custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser compradas na bilheteria do local.

A adaptação volta na primeira metade do século passado, nos anos 1930, e conta a história de Alberto, um jovem que faz de tudo para reaver uma herança e também sua verdadeira identidade, ambas roubadas por seu primo José Luís Camargo.

Para a empreitada ele conta com a ajuda do jovem advogado Daniel Rezende. Conflito entre pais e filhos, confronto de valores entre gerações, ética na política e nos relacionamentos pessoais são temas abordados no espetáculo.