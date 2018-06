Filho de seis anos de idade de Mariah Carey encomendou um cachorro online

07/06/2018 | 15:12



Mariah Carey esteve no programa de Jimmy Kimmel na última quarta-feira, dia 6, e revelou que tenta sempre estar supervisionando aquilo que seus filhos fazem na internet, mas mesmo assim, de vez em quando, acontecem coisas bem inusitadas. Moroccan Scott Cannon, seu filho de seis anos de idade, adora aprontar:

- Meu filho é um gênio da tecnologia. Eu tenho de controlar ele com os iPads, porque se não ele gasta cinco mil dólares em algo. Sim, isso aconteceu. Ele descobre as coisas e quer fazer. Ele encomendou um cachorro outro dia! Ele estava com o pai dele e alguém ligou dizendo que o cachorro estava pronto.

Kimmel ficou chocado com o fato de ser possível encomendar cães online, e perguntou o que eles acabaram fazendo. A cantora respondeu:

- O cachorro foi cancelado. Eu precisei, já temos muitos cães, peixes e outros bichinhos.