Luciana Gimenez é vista com empresário em jantar, diz colunista

07/06/2018 | 13:12



Luciana Gimenez parece estar curtindo a vida de solteira! De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a apresentadora foi vista curtindo um jantar no restaurante Nino Cucina & Vino, em São Paulo, acompanhada de Cristiano Melles, filho do deputado federal Carlos Melles, e dono do restaurante Pobre Juan.

A apresentadora, no entanto, rebateu a informação de que estaria namorando novamente: - Não posso ter amigos. Estou com um projeto chamado IN Solar e toda vez que eu saio, com homem ou com mulher, já dizem que estou namorando.

Recentemente, o jornal Extra divulgou que a apresentadora estaria inventando um affair para não sair por baixo após a separação de Marcelo de Carvalho, que logo após o término, assumiu namoro com a arquiteta Simone Abdelnur.