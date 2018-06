Jennifer Lawrence estaria namorando diretor de arte de Nova York, saiba mais!

07/06/2018 | 13:12



Jennifer Lawrence está de namorado novo! Segundo informações do site Page Six, a atriz está em um relacionamento com o diretor de arte Cooke Maroney. Ele trabalha na famosa e renomada Gladstone Gallery, que representa grande artistas como o pai de Lena Dunham, Carroll Dunham, assim como Richard Prince, Anish Kapoor, Ugo Rondinone e o ex-namorado da cantora Björk, Matthew Barney.

Jennifer e Cooke se conheceram através de uma das melhores amigas da atriz, Laura Simpson.

- Eles se conheceram através da amiga de Jen, Laura... O relacionamento está rolando há algumas semanas. Mas eles são muito particulares e cuidadosos para não serem vistos juntos, comentou uma fonte ao veículo.

E aí, será que agora é pra valer?