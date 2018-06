Nutricionista responde dúvidas de Sabrina Sato e Duda Nagle sobre cuidados na gravidez

07/06/2018 | 13:12



Antes de sua primeira gravidez, Sabrina Sato sempre foi referência em seus cuidados com o corpo. Mas mesmo durante a gestação de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, ela não descuidou da saúde. Em vídeo publicado no canal do ator, o casal tirou dúvidas com a nutricionista Daniela Cyrulin, responsável por cuidar de toda a família durante a espera pela bebê, e deu dicas de alimentação úteis para a saúde da mãe e da criança.

Daniela e Sabrina deixaram bem claro que a dieta neste caso não tem o objetivo de emagrecer, e sim manter o peso. A nutricionista ainda esclareceu que é um mito quando muitas grávidas acreditam que precisam comer o dobro durante a gestação:

- A mãe só precisa comer 150 calorias a mais que o normal. Isso é uma maçã, praticamente.

Sabrina e Duda entregaram que no começo da gravidez, quando precisava ficar em repouso, a apresentadora comeu tudo o que queria, para compensar. Porém, o objetivo agora é não ganhar mais quilos, já que tudo influencia também no crescimento da criança. Por exemplo, a nutricionista indica os alimentos que ajudam no desenvolvimento do cérebro e inteligência do bebê:

- Gordura do bem, que pode ser encontrada em nozes e castanhas, sementes, abacate, azeite...

A doutora também explicou qual a importância da grávida cuidar do intestino, já que quando o bebê nasce, principalmente de parto normal, ele herda a flora intestinal da mãe. Esse cuidado deve ser preservado também durante a amamentação.