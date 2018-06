Bruna Marquezine nega rivalidade com Marina Ruy Barbosa: Estamos ótimas, obrigada!

07/06/2018 | 13:12



Bruna Marquezine está usando sua voz nas redes sociais! Engrossando o movimento de desmentir rumores que insinuem supostas rivalidades entre atrizes, mais uma vez ela garantiu que o clima entre ela e Marina Ruy Barbosa é de amizade e que as desavenças se limitam a suas personagens de Deus Salve o Rei.

No Twitter, Marquezine compartilhou uma matéria com a chamada: Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa brigam de verdade em cena de novela. E rebateu: O certo seria dizer que Catarina e Amália brigaram de verdade. Eu e Marina estamos ótimas, obrigada! O tuíte recebeu mais de 39 mil curtidas.

Refém da mídia

Capa e recheio da edição de junho da GQ, em entrevista à revista a atriz se abriu sobre as fake news envolvendo seu nome. Assumindo que nunca negociaria uma matéria sobre a minha vida pessoal, ela desabafou:

- Toda pessoa que tem uma imagem pública é refém da mídia. Por mais que possa pegar meu telefone e esclarecer tudo, só tenho controle do que digo e, às vezes, nem isso. Todo mundo acredita no que quer.

Ainda em relação à exposição, a atriz afirmou que inúmeras vezes vi curtirem coisas que eram desagradáveis para mim e justifica, procurando entender o porquê disso:

- Talvez porque aquilo fazia as pessoas entenderem que estávamos mais próximas [...] Também tem um prazer nisso, um lado cruel, uma alegria quando percebem que somos humanos e que as coisas dão errado. É muito louco ficar feliz com uma falha, um erro, um sofrimento do outro.

Por fim, quando questionada sobre o legado que gostaria de deixar, Bruna brinca, dizendo que já ficaria feliz de ser lembrada:

- Que pergunta difícil porque fala sobre o que a gente espera e ainda quer fazer... Bom, gostaria de ser lembrada pela minha arte e porque contribuí com o mundo, ajudei alguém. Uma pessoa que lutou por coisas e causas boas.