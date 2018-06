Acordo para Reino Unido seguir na união aduaneira com UE só iria até 2021

07/06/2018 | 12:05



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, firmou com membros do seu governo um compromisso de que qualquer arranjo temporário para manter ligações aduaneiras com a União Europeia após o Brexit duraria, no máximo, até o fim de 2021.

A garantia veio após May realizar uma série de reuniões com apoiadores do Brexit de seu gabinete em meio a relatos de que o secretário responsável pelas negociações para a saída britânica da UE, David Davis, havia ameaçado renunciar por causa de uma proposta anterior que poderia forçar o Reino Unido a seguir as regras comerciais do bloco indefinidamente.

No âmago desse debate está o objetivo de assegurar que a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda - esta última é integrante da UE - permaneça aberta após o Brexit, sem postos de controle ou alfandegários, como uma forma de proteger laços econômicos e a paz na ilha em que se situam esses dois países.

O acordo emergencial para arranjos alfandegários que está em discussão nesta quinta-feira entraria em vigor se Londres e Bruxelas não alcançarem um consenso para a fronteira entre as Irlandas que pudesse proteger o atual funcionamento da divisa. (Associated Press)