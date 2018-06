Leilão da ANP de áreas do pré-sal arrecada bônus de R$ 3,15 bilhões

07/06/2018 | 11:47



A União arrecadou R$ 3,15 bilhões em bônus de assinatura na 4ª Rodada de Partilha, na qual foram oferecidas áreas de pré-sal, em leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quinta-feira, 7. Ao todo, foram leiloadas três de quatro áreas: Uirapuru, Dois Irmãos e Três Marias. Não houve oferta para a área de Itaimbezinho, na Bacia de Campos.

O investimento mínimo que será feito nas três áreas é de R$ 738 milhões.

Dezesseis empresas foram habilitadas para fazer lances no certame: BP, Chevron, CNODC, CNOOC, DEA Deutsche, Ecopetrol, ExxonMobil, Petrogal, Petrobras, Petronas, QPI, Queiroz Galvão, Repsol, Shell, Statoil e Total.

Três Marias

O maior ágio foi oferecido pela área Três Marias, na Bacia de Santos, de 500,36%, pelo consórcio formado por Shell (40%) e Chevron (30%).

A Petrobras decidiu entrar no projeto, com a participação mínima garantida em Lei, de 30%. O óleo excedente oferecido foi de 49,95%, frente ao porcentual mínimo de 8,32%, previamente definido no edital para o leilão da 4ª Rodada. O bônus a ser pago na assinatura do contrato é de R$ 100 milhões.

A estatal chegou a apresentar oferta pela área, com participação de 40%, ao lado da Total (30%) e BP (30%), mas foi derrotada.

Uirapuru

O consórcio formado pelas empresas Petrogal (14%), Statoil (28%) e Exxon (28%) venceu a concorrência pela primeira área oferecida na 4ª Rodada, a do bloco Uirapuru (SS-AUP2), na Bacia de Santos. A oferta vencedora para o bloco foi de excedente em óleo (lucro-óleo) de 75,49%, frente a um porcentual mínimo estabelecido em edital de 22,18%.

O bônus de assinatura a ser pago na assinatura do contrato é de R$ 2,65 bilhões, como previamente definido.

Uirapuru é a área mais bem avaliada pelo mercado entre as quatro oferecidas no leilão desta quinta-feira. Quatro consórcios apresentaram ofertas por ela.

Como a Petrobras já havia comunicado a intenção de participar do investimento, sua presença estava garantida na proporção mínima de 30%. A empresa ainda tentou levar o bloco com uma participação maior, de 45%, ao lado da BP e da Total. Mas sua oferta foi inferior à do consórcio vencedor.

Dois Irmãos

Apenas um consórcio apresentou proposta para a área Dois Irmãos, na Bacia de Campos, no leilão da 4ª Rodada de Partilha da ANP. Petrobras (45%), BP (30%) e Statoil (25%) levaram o bloco pelo porcentual mínimo de excedente em óleo, de 16,43%.

O bônus de assinatura previsto no edital é de R$ 400 milhões. Essa foi a segunda área oferecida no leilão.