Sobe para 61 o número de ônibus queimados em MG

07/06/2018 | 11:45



Mais dois ônibus foram queimados na noite desta quarta-feira, 6, em cidades de Minas Gerais, elevando para 61 o total de coletivos incendiados no Estado desde o início dos ataques a veículos e prédios públicos, que começaram no domingo, dia 3. Até o momento, não há registro de feridos.

Os incêndios desta Quarta ocorreram em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Sacramento, no Alto Paranaíba. Ao todo, até o momento, mais de 30 cidades do Estado registraram ataques do PCC, a maioria no Sul de Minas e Triângulo Mineiro.

O posicionamento oficial do governo do Estado é de que os incêndios são uma retaliação de integrantes da facção presos em Minas pelo "rigor aplicado pelo Estado", segundo o governador Fernando Pimentel (PT). O governo alega que os ataques podem ter sido motivados pela existência de bloqueadores de celulares em presídios de Minas Gerais.