Beyoncé e Jay-Z mostram sintonia e revelam renovação de votos de casamento em estreia de turnê

07/06/2018 | 10:12



Beyoncé e Jay-Z fizeram a estreia de sua nova turnê juntos, On The Run Tour II. A apresentação foi realizada na cidade de Cardiff, no Reino Unido, na noite da última quarta-feira, dia 6 e mostrou para os fãs presentes porque eles são um dos casais mais poderosos da música.

Os dois mostraram muita sintonia e sensualidade, com várias trocas de carinhos e danças provocantes. Além das fotos dos gêmeos em meio à natureza, Sir e Rumi puderam ser vistos em outras imagens que apareceram no telão de abertura, e em um momento para lá de especial. O vídeo mostrava uma recente renovação de votos do casal, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.

Bey também arrasou nas roupas, se apresentando com estilos diferentes. Ela apareceu sensual com um corpete estampado, e também vestiu alguns looks com inspiração futurista.

A setlist contou com 42 músicas no total, intercalando com momentos só do rapper, outros em que a cantora brilhou sozinha e as performances juntos como nas músicas Drunk in Love, Déjà Vu e Crazy in Love. Essa é a segunda turnê deles juntos, após a On the Run em 2014. Até o meio de julho, eles continuam se apresentando pela Europa, e depois partem para shows nos Estados Unidos e Canadá. Poderiam passar pelo Brasil, não é mesmo?