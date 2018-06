Ex-Fifth Harmony, Lauren Jauregui leva fãs à loucura com estreia de carreira solo no Brasil!

07/06/2018 | 10:12



Foi na noite da última quarta-feira, dia 6, que Lauren Jauregui fez sua estreia em carreira solo no Brasil. A ex-Fifth Harmony se apresentou em São Paulo, no Espaço das Américas, abrindo o show de Halsey, e ficou entre os assuntos mais comentados do mundo, no Twitter.

Foram só elogios! Os fãs de Lauren surtaram com sua performance e comemoraram o fato de os brasileiros terem sido os primeiros a ouvirem seus novos hits. Eu estou tão feliz e orgulhoso por essa garota! Ela botou para quebrar, declarou um fã. Outro compartilhou uma série de fotos da cantora: O amor da minha vida.

Toy, Inside e No expectations foram algumas dos novos singles interpretados por Lauren. Nas redes sociais, Inside já foi até considerado o novo hino do Brasil. Tudo em tom de brincadeira, claro.

Enquanto isso, nos Stories do Instagram, Lauren apesentou a mexerica (para alguns, ponkan) a seus seguidores e ainda compartilhou um clique de uma lata de refrigerante com a foto de Anitta. Ok yess, escreveu, marcando o perfil da brasileira.