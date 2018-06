Obituário - 07 de junho de 2018

Ademir Medici

07/06/2018



Santo André



Seiti Tuha, 88. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Eunice Corrêa Paganini, 84. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Thereza Sciarini de Moraes, 81. Natural de Óleo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Edgard Zorfanetti, 81. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Sylvio da Silva, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Expedito Gomes de Souza, 78. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joel Nunes de Andrade, 78. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 5. Cemitério Municipal de Ourinhos (SP).



Luiz Pires da Costa, 77. Natural de Virgolândia (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pedreiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Oripes Martins da Silva, 75. Natural de Uberaba (MG). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Júlio Nisi, 73. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulo Orlando Netto, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Militar reformado. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Reinaldo Pereira da Silva, 65. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia em Santo André. Dia 2. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



Samuel Conceição Carvalho, 57. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Auxiliar de mecânico. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Márcia Cristina Gonçalves dos Santos, 53. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 5. Memorial Phoenix.



São Bernardo



Helena da Conceição Avelar, 96. Natural de Portugal. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Maria Clementina Santos, 93. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



Alcides Rosa, 90. Natural de Tabatinga (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.



Jedenicia Carrinho, 89. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Parque das Flores.



Benedita Teixeira Sandri, 88. Natural de Paraisópolis (MG). Residia em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



Ézio de Oliveira Carneiro, 86. Natural de São Carlos (SP). Residia em Peruíbe (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Paulo.



Íris Nunes Rodrigues, 85. Natural de Itaberaba (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Mario Yada, 84. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Maria Apparecida Vieira, 81. Natural de Minas Gerais. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Bernardo Sternberg, 79. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no Jardim Quatro Marias, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Israelita, em São Paulo (SP).



Maria Emilia Barbosa Rocha, 78. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



Maria Pereira do Nascimento, 74. Natural de Sousa (PB). Residia em Nova Divinéia, São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



Helena Pizzoni Manfrinati, 66. Natural de Guarantã (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério São Judas Tadeu, em São Paulo.



José Nilton Fenelon, 66. Natural de Junqueirópolis (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.



João Carlos Angelo, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, na Capital.



Maria Isabel Ramos dos Santos, 65. Natural de Portugal. Residia na Vila Dusi, em São Bernardo. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Maria Silvana da Silva Favaris, 55. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Izolina Konorio de Carvalho, 89. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Angela Pol Borsoi, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Eliza Silva de Oliva, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Plínio Gonçalves da Costa Neto, 61. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Lindinalva Maria Magalhães, 80. Natural de Arcoverde (PE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Gonçalves de Araujo, 91. Natural de Braúnas (MG). Residia em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Maria Bezerra de Oliveira, 86. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Maria dos Anjos, 81. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim São Jorge, em São Paulo (SP). Dia 4, em Diadema. Cemitério Parque Hortolândia, em Hortolândia (SP).



Eva Pereira Brunetti, 78. Natural de Embu (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.



Maristela Brandão dos Santos, 72. Natural de Acaiaca (MG). Residia no Parque Jabuticabeiras, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Crematório Jardim da Colia.



Valda Pereira Carvalho Rocha, 67. Natural de Várzea Nova (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Antonia Marinéia Moreira Santos, 37. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria do Amparo Ferreira Lima, 90. Natural de Atalaia (AL). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Elmi Luiza Blosfeld, 67. Natural de Canoinha (SC). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.



Sonia Regina de Souza Conceição, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Sandro Soares da Silva, 46. Natural de Mauá. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Carteiro. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.