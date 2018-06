Mulheres poderosas unidas até no crime

07/06/2018 | 08:00



Em tempos de spin offs, não é só a série Star Wars que está produzindo os seus - Rogue One, Solo. Onze Homens e Um Segredo também entra - bem - na fórmula. Oito Mulheres e Um Segredo surgiu como um projeto de Sandra Bullock, que foi bater na porta de George Clooney e Steven Soderbergh pedindo a autorização dos dois. Ela se chama Debbie, é irmã de George e, de cara, sai da cadeia. Promete levar uma vida honesta. Mentira. Em liberdade, Deb e Lou/Cate Blanchett recrutam outras seis mulheres para um grande golpe.

Roubar o Met Gala, de NY, pode não ser pouca coisa, mas elas dão conta. O plano consiste em roubar um valiosíssimo colar de diamantes que será usado por Anne Hathaway na festa. Para isso, Sandra e Cate precisam cooptar Helena Bonham Carter como a estilista que vai criar o modelo para Anne.

Em fase de empoderamento feminino, Hollywood não está nem aí para a tal de ética. As mulheres querem ser as melhores em tudo - até no crime.

Mas elas são pérfidas. Sandra sai da cadeia não apenas com milhões de dólares. Também quer vingança do ex-namorado que a traiu. O plano envolve tecnologia de ponta - e Rihanna revela-se poderosa na arte de hackear. São mulheres, e você pode apostar que os figurinos serão indicados para o Oscar do ano que vem. É um desfile de roupas que enche os olhos.

Mulheres poderosas, mas tem um homem nessa história toda. Gary Ross tem levado uma carreira esquisita em Hollywood. Depois do ótimo Seabiscuit/Alma de Herói, formatou Jogos Vorazes, e fez um trabalho dos mais eficientes, mas pediu tempo para a máquina do cinemão, que estava mais interessada em manter os prazos de estreias das sequências. Resultado - foi chutado. Oito Mulheres está tendo alta aceitação nas redes sociais. O estúdio já fala em continuação. Ross poderia se livrar da maldição e continuar no comando.

Oito Mulheres e um Segredo/ Ocean's 8

(EUA/2018, 110 min.) Dir. de Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.