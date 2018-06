Verdão engata segunda vitória

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/06/2018 | 00:08



Grêmio e Palmeiras mostraram ontem por que são fortes concorrentes ao título do Brasileiro. Organizados e jogando para frente, fizeram grande duelo na Arena Grêmio, em Porto Alegre, que terminou com vitória de quem aproveitou melhor as chances. Com gols de Willian no segundo tempo, o Verdão venceu por 2 a 0 e ratificou sua recuperação na competição. O atacante já havia sido decisivo nos 3 a 1 sobre o São Paulo, sábado, também com dois tentos.



Com a segunda vitória consecutiva, o Palmeiras embalou e assumiu a terceira colocação com 17 pontos. Já o Grêmio viu quebrada a sequência de seis partidas de invencibilidade e ocupa o sexto lugar, com 16.



O jogo atendeu à expectativa criada pelo encontro de dois dos melhores elencos do País. Por opção, Roger Machado começou com Thiago Martins na vaga de Edu Dracena e manteve Moisés como articulador.



Desde os primeiros minutos a equipe dava sinais de evolução. Hyoran, que ocupou a vaga de Keno, machucado, oferecia alternativa interessante no ataque, tanto pelas pontas, como mais centralizado.



Desta maneira, o Verdão chegou perto do gol duas vezes com Willian. Na primeira, ele acertou a trave; na segunda carimbou o travessão. Jailson, com duas boas defesas, segurava o ataque do Grêmio.



Os gols ficaram para o segundo tempo. O Grêmio tinha a posse de bola e tentava achar espaços. O Palmeiras era mais incisivo e abriu o placar aos 21, Dudu tocou ótima bola para Willian chutar rasteiro: 1 a 0.



Hyoran aproveitou muito bem a chance entre os titulares e deu outra dinâmica ao ataque do Palmeiras. Foi dele o grande lançamento para Willian, que escapou em velocidade e finalizou com perfeição o contra-ataque, aos 41 minutos, para fazer 2 a 0 e liquidar a fatura.



Willian dividiu o mérito com o time. “Temos de valorizar a maturidade que a equipe teve, de entrega. Conseguimos marcar muito bem. Fizemos uma grande partida”, constatou.