Timão sai na frente, mas Peixe deixa tudo igual em Itaquera

Dérek Bittencourt



07/06/2018 | 00:05



No duelo entre treinadores questionados e times instáveis, Corinthians e Santos ficaram no empate ontem à noite, na Arena de Itaquera. O placar de 1 a 1 foi pior para o Peixe, que criou – e perdeu – chances incríveis para, pela primeira vez como visitante, sair de campo com os três pontos, que seriam importantes para afastá-lo da zona de rebaixamento. Como não foi possível, segue em situação perigosa: é o 16º, com dez. Já o Timão, que saiu na frente no placar, desperdiçou oportunidade de colar nos líderes do Brasileirão; assim, segue em oitavo, com 15.

Foi a segunda vez na competição que o Corinthians abriu o marcador e permitiu ao adversário a igualdade – a outra foi contra o Sport. E um dos principais motivos para não ter conseguido vencer foi a pouca produtividade ofensiva. Isso porque Osmar Loss, que já não tinha Jadson, machucado, optou pela saída do meia Mateus Vital para a entrada do centroavante Roger – mudança que, consequentemente, aumentou o número de bolas alçadas para a área, mas pouco perigosas na maioria das vezes.

Do outro lado, não faltou criatividade ao Santos, mas sobrou preciosismo. Sobretudo de Gabriel, que desperdiçou duas chances inacreditáveis – uma delas debaixo do travessão, quando conseguiu mandar por cima – de colocar o Peixe em vantagem quando o placar ainda estava em 0 a 0.

Pedrinho foi o melhor em campo pelo Timão. Mesmo apagado em grande parte do jogo, seus lampejos individuais ofensivos ganharam destaque. Num deles, encontrou Rodriguinho, que cruzou na medida para Roger abrir o placar logo aos seis minutos do segundo tempo. Um castigo para o Santos, que era melhor, mas viu o rival ser mais eficaz.

Os comandados de Jair Ventura seguiram pressionando, buscando – inclusive – salvar a pele do ameaçado técnico santista. Aos 27, entretanto, ainda deu tempo de Pedrinho fazer outra grande jogada, passar por três, mas parar nas mãos de Vanderlei. Dois minutos depois, porém, o Peixe igualou. Rodrygo recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de Victor Ferraz, sem chances para o goleiro Walter: 1 a 1.

Os santistas ainda tiveram pelo menos mais uma última oportunidade para vencer, com Rodrygo, mas o arqueiro corintiano garantiu o empate.

“A gente abriu o placar e tomamos o empate de novo. A gente quer ganhar, ainda mais depois de uma sequência não tão boa. A gente vai trabalhar e voltar a vencer”, afirmou, de um lado, o meia Maycon. “Feliz pela marca (de 200 jogos pelo Santos), mas ficaria ainda mais com a vitória. A gente criou inúmeras chances”, rebateu o goleiro Vanderlei.