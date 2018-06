Avante, antigo PTdoB, deixa arco de alianças de Márcio França

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/06/2018 | 07:14



O diretório estadual do Avante (antigo PTdoB) anunciou na noite de ontem que deixou o arco de alianças da pré-candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Márcio França (PSB). Carta assinada pelo presidente estadual da sigla, Josué Tavares dos Santos, foi divulgada e informa que houve discussões e avaliações internas para mudança de rota. “Em breve será convocada reunião da executiva estadual para decidir a tática eleitoral e a política de alianças.”

O Avante havia anunciado adesão ao projeto de Márcio França no dia 14 de março, porém, nos últimos dias, seus dirigentes começaram a transparecer insatisfações com o socialista. O Diário apurou que a distribuição de cargos ao Avante no Palácio dos Bandeirantes prometida por França não se concretizou, enfurecendo as lideranças do partido.

Outras legendas ameaçam desembarcar da pré-candidatura de Márcio França pelo mesmo motivo.

No Grande ABC, aliados de França migraram para o Avante em busca de êxito nas urnas ao lado do governador paulista. O caso mais emblemático foi o do presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote, que estava no PSB e rumou ao Avante para lançar sua candidatura a deputado estadual.

Ainda conforme apuração do Diário, a tendência é que o Avante caminhe ao lado do pré-candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-prefeito paulistano João Doria.