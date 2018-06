Vem aí o conceito do lixo zero

Wilson Marini



07/06/2018 | 07:12



“Se você não é pelo Lixo Zero, por quanto lixo você é?”. A pergunta, feita pelo presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, está dando o tom do congresso internacional sobre resíduos sólidos, que segue em Brasília até hoje. Estão em pauta práticas na gestão de um serviço que é desafio na maioria dos municípios paulistas. O Lixo Zero é uma meta definida com o objetivo de orientar as pessoas na mudança de seus estilos de vida e práticas para incentivar ciclos naturais sustentáveis. Nesse conceito, todos os materiais descartados são projetados para se tornarem recursos para outros usarem. Com o lema “Acabe com a Poluição Plástica”, a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo, quer chamar a atenção da sociedade para a redução da produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis. A CNM (Confederação Nacional de Municípios) lançou campanha para incentivar as prefeituras a realizarem campanhas ambientais, além de observar a destinação de cada resíduo sólido produzido na cidade. “É preciso despertar a consciência e educar todos a se relacionarem de modo mais sustentável com a geração e o tratamento de resíduos”, diz Sabatini.

Compostagem e biodigestores

Os resíduos orgânicos representam metade dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil. Podem ser tratados desde a escala doméstica, passando pela escala comunitária, institucional (de um grande gerador de resíduos), e municipal até a escala industrial, para a produção de fertilizante orgânico. Cidades, escolas, negócios e residências podem aderir a essa tecnologia a fim de reduzir a quantidade de resíduos orgânicos em aterro.

No Estado

Segundo a Cetesb, 615 municípios paulistas, 96% do total do Estado, dispõem seus resíduos sólidos urbanos de forma adequada, e 25, ou 4% da totalidade, ainda dispõem de forma inadequada. Os dados estão no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2017 da empresa, atualizados até dezembro último. Em 2011, 492 municípios destinavam adequadamente seus resíduos e 153, em desacordo. O documento atesta que, no último ano, 98% do total das 40 mil toneladas diárias foram dispostas de forma adequada nos aterros. No ano anterior, esse índice foi de 97,4%.

Tabagismo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou alerta, mais uma vez, para os riscos da ligação entre o cigarro e as doenças cardiovasculares, principal causa de morte em todo o mundo. A CNM orienta os gestores municipais e estaduais a organizarem sua Rede de Tratamento do Tabagismo localmente, por meio do ingresso ao PNTC (Programa Nacional de Controle do Tabagismo). Basicamente, o município e suas equipes de atenção básica assumem o compromisso de organizar e implantar as ações para o cuidado da pessoa tabagista. O tratamento inclui avaliação clínica, abordagem intensiva, individual ou em grupo e, caso necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva.

Orientação

Para a execução dessas ações, após adesão, o município recebe material informativo, treinamento e as medicações para os pacientes. Os gestores devem procurar a coordenação estadual demonstrando interesse, com o quantitativo de pessoas tabagistas a serem atendidas e com o cronograma dos grupos de tratamento do tabagismo elaborado. A estratégia não possui custos extras ao município.

Serviços

O setor de serviços gerou 79,4 mil empregos no Estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2018, segundo a FecomercioSP. Com o resultado positivo, o estoque de vagas do segmento chegou a 7,38 milhões em março, o maior patamar desde setembro de 2016.

Defesa da liberdade religiosa

O Estado de São Paulo poderá criar uma Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Intolerância e Defesa do Direito da Liberdade Religiosa. A entidade será subordinada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. A proposta é do deputado estadual Campos Machado (PTB), para o qual a importância e a atualidade do tema liberdade religiosa no mundo são indiscutíveis “e a necessidade de coexistência pacífica entre os povos, com respeito à crença de cada um, é uma preocupação permanente”. O projeto de lei, de 2015, foi aprovado com emenda no dia 8 de maio, e será enviado para sanção pelo governador.

Duas rodas

Projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa obriga as empresas montadoras de motocicletas a instalarem hastes metálicas protetoras contra linhas de pipas nos guidões. “As constantes notícias dando conta de mortes e ferimentos graves em condutores de motocicletas causados por linhas de pipa têm transtornado a população e deixado de luto muitas famílias”, diz o deputado Aldo Demarchi (DEM), autor da ideia.