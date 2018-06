Conheça os 7 Rs do consumo sustentável

Idec



07/06/2018 | 07:01



Todos os dias, o planeta sofre muito devido a estilo de consumo irresponsável. Litros de água potável escorrendo das torneiras, plástico nos oceanos e gases poluentes saindo dos carros são algumas das ações que degradam o meio ambiente. O termo consumo sustentável surge para conscientizar a população e diminuir ao máximo os impactos ao meio ambiente. Conheça os 7 Rs e saiba como ter padrão de consumo mais consciente.

1. Reduza. Diminua o consumo de água e de luz em sua casa reutilizando a água que sobrou do último enxágue da máquina para lavar o quintal, diminuindo o tempo de banho e trocando lâmpadas incandescentes por fluorescentes, por exemplo. Você também pode diminuir o uso de produtos de higiene e limpeza convencionais, que são super poluentes, fabricando-os em casa.

2. Repense. Procure utilizar menos seu carro. Ande mais a pé, de bicicleta, use transporte coletivo ou mesmo táxi: é mais barato e você evita emissão de poluentes.

3. Responsabilize-se. Pergunte e pesquise sobre a origem dos produtos que você consome. Veja se os fabricantes não estão envolvidos com desmatamento ilegal e trabalho escravo, por exemplo. Evite o desperdício de alimentos e planeje melhor suas compras. Priorize frutas e legumes da estação e, se possível, adquira alimentos orgânicos, de preferência em feiras especializadas. Nelas você compra direto do produtor e os alimentos são mais baratos que nos supermercados. Você também pode cobrar das empresas de eletroeletrônicos uma política de fabricação de produtos com baixo consumo de energia e maior prazo de duração.

4. Respeite. Existem diversos selos de produtos “seguros”, “saudáveis” e “sustentáveis”, busque uma alternativa que combine com você. Contudo, fique atento para distinguir entre uma certificação de um órgão independente e os selos autodeclaratórios, ou seja, feitos pelos próprios fabricantes.

5. Recuse. Quando for fazer compras, leve sua sacola retornável para evitar pegar as plásticas. Recuse também comprar produtos com embalagens desnecessárias – por exemplo, prefira frutas e legumes a granel do que os embalados em bandejas de isopor no supermercado. Pressione também as empresas a diminuir ou eliminar embalagens desnecessárias (como a caixa do tubo de pasta de dentes: são duas embalagens para um produto só).

6. Reaproveite. Na hora de construir ou reformar, avalie os produtos que utilizará e, no projeto, busque meios de facilitar reúso de água (por meio de uma cisterna, por exemplo) e avalie a possibilidade de instalar painéis de energia solar. Organize com amigos, familiares ou colegas de trabalho um bazar para troca de produtos que estão encostados no fundo do armário. Se você tem crianças em casa, pense também em trocar brinquedos e roupas que não servem mais.

7. Recicle. Separe materiais descartáveis do lixo orgânico em sua casa. Se não existir coleta seletiva em sua cidade, procure uma cooperativa de catadores para encaminhar os produtos para reciclagem. Informe-se sobre locais para descarte apropriado de eletroeletrônicos, como celulares e computadores velhos. Uma alternativa é perguntar ao fabricante ou à loja onde comprou sobre locais para fazer o descarte correto.