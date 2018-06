Operários da Dolly se manifestam em frente ao Juizado Especial Federal

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



07/06/2018 | 07:09



Cerca de 150 trabalhadores da fabricante de refrigerantes Dolly se manifestaram ontem em frente ao Juizado Especial Federal de São Bernardo. Coordenados pelo Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC), os operários tinham o objetivo de conversar com a juíza Lesley Gasparini, na esperança de reverter o bloqueio dos bens da firma e receber seus salários, atrasados desde o dia 18. O dono da Dolly, Laerte Codonho, é investigado por fraudes praticadas ao longo de 20 anos, que podem ter gerado prejuízo de R$ 4 bilhões ao Estado e à União.

Funcionário da Dolly há 23 anos que pediu sigilo afirmou que a empresa nunca havia atrasado salário. “Não tenho dinheiro para colocar comida na minha casa. O Judiciário precisa nos ajudar.”

Segundo Ademir José da Silva, coordenador do Sintetra, a juíza recebeu os advogados do sindicato e da firma e informou que a decisão agora cabe aos desembargadores do TRF–3 (Tribunal Regional Federal – 3ª Região). “Ela disse sentir muito pelos trabalhadores, mas que a empresa tem dinheiro para pagar os salários e terá de se virar, já que os bens permanecerão bloqueados até a conclusão das investigações.” Enquanto isso, greve iniciada dia 23 segue parcialmente. “Não há mais insumos para fazer refrigerante. Não descartamos ação no TRF–3.”