Fontenelle rebate Flávia Alessandra: 'Você não tem direito a nada'

Após a atriz Flávia Alessandra se pronunciar sobre o processo de herança do ex-diretor e ator Marcos Paulo fazendo duras críticas à postura de Antonia Fontenelle, a apresentadora publicou um vídeo com mais de 35 minutos respondendo a cada ponto abordado por Flávia.

Antonia afirma que Flávia se apoia em um testamento feito no ano de 2005, antes de ela conhecer Marcos. E que uma carta que teria sido escrita pelo próprio Marcos Paulo garantindo-lhe parte de seus bens não seria válida por motivos burocráticos: "Sei que essa carta é passível de discussão, porque o inventariante não fez como tinha que ser feito e não instruiu seu cliente."

Sobre o período de silêncio de Flávia, que se pronunciou pela primeira vez sobre desde que o caso veio à tona, Antonia comentou: "Os ataques de vocês eram diferentes. Vocês me davam porrada, eu ia e gritava. Esperavam o que, que eu ficasse calada? Não é meu perfil, nunca foi. ... Vocês não tão lidando com uma p***, uma namoradinha-relâmpago do Marcos Paulo, não. Eu fui esposa dele. Quando é que vocês vão entender isso? É difícil?"

"Nunca falei da sua filha. Sempre tirei sua filha disso. Até porque eu entendo que, quando tudo isso começou, ela tinha 13 anos. O que eu sempre declarei é que amava e amo sua filha, como se fosse minha filha, porque sei separar as coisas", disse.

E voltou ao tema: "Você como mulher, sabe o que eu faria, se eu tivesse uma filha com um homem que faleceu, e soubesse que ele foi casado por sete anos com uma outra que cuidou muito bem dele no leito de morte? Eu falaria: 'O que foi que ele deixou pra ela? Então dá pra ela'. Como mulher, é isso. Não vem com esse papo de 'tô defendendo minha filha', porque não deixou sua filha descoberta de nada, não. Não vem de blá blá blá pra cima de mim, não!"

"Realmente, você não tem direito a nada. O que ele deixou para sua filha, ele deixou para sua filha. Ele nunca desonrou nenhuma filha dele. Logo, vocês não tinham que tá brigando por nada. A briga de vocês é pra pegar o que ele deixou pra mim."

Fontenelle ainda criticou a postura de Flávia diante do ex-marido: "Você nunca esteve lá hospital e nunca deu um telefonema pro Marcos Paulo, nem pra falar: 'Sinto muito que você tá morrendo com um câncer violento'."

"Sei exatamente porque você se manifestou. Você vai fazer novela agora, e precisa do apoio das pessoas, não é? Precisa que as pessoas pensem que você é uma mocinha de novela", atacou.

A apresentadora ainda relembrou um episódio ocorrido quando Marcos Paulo passou por um câncer de esôfago, em 2005, um ano antes de sua morte por embolia pulmonar.

"Marcos Paulo, quando descobriu que estava com câncer no esôfago ficou abaladíssimo. situações estranhíssimas começaram a acontecer, vindas de todos os lados. Diante disso, eu peguei o telefone, liguei para o sr. João Paulo Lins e Silva, inventariante, e falei: 'João, eu quero abrir mão de tudo que é do Marcos Paulo'. 'Ok, você já falou pro Marcos?'. 'Prepara um documento, João, que eu vou avisar o Marcos e vou no cartório assinar. Quero abrir mão de absolutamente tudo que é dele. Porque eu queria que esse homem soubesse que, em momento algum, estive com ele pra fazer novela, pelo dinheiro dele."

"Eu tinha aberto mão de tudo que era dele. Ele não faleceu, e, antes de falecer, vocês todos sabem muito bem que ele ligou para o João Paulo Lins e Silva, escreveu uma carta à mão, instruído pelo João Paulo, me beneficiando. E quando eu fui assinar aquele papel lá, achando que somente eu estava abrindo mão de tudo que era dele, ali era um contato de união estável, porque ele fez questão de me proteger. Abri mão de tudo que era dele, porque tava ali escrito, mas não li todo o resto", garante.

Segundo a apresentadora, ela chegou até mesmo a defender a ex do marido em algumas discussões feitas no passado: "Ele sempre me disse uma coisa - e tenho testemunhas, não vivo de achismo! Não vivo blefando! - 'Antonia, quando eu morrer elas vão te engolir viva!'. E eu achava que era bobagem. Quantas vezes, Flávia Alessandra, eu briguei com o Marcos Paulo pra te defender."

"Meu sogro me pediu: 'Não abra mão de você. Não abra mão do que meu filho queria, não é justo. Ele beneficiou todo mundo'", afirma.

Antes, Antonia havia comentado brevemente o comunicado em seu Instagram: "Meu nome é Antonia, não é bagunça ... São seis anos aturando sacanagem. Chega. Desci pro play. Are you ready? Vocês jogam baixo e não querem baixaria? A conta não tá fechando."

O E+ entrou em contato com a assessoria de Flávia Alessandra, que não deu retorno até a publicação desta reportagem.