Grande ABC não atinge meta em duas campanhas de vacinação

06/06/2018 | 20:48



Prática aconselhada pelo Ministério da Saúde e por profissionais da área, a vacinação não é unanimidade entre a população. Para reforçar a importância da proteção contra doenças diversas, inclusive a febre amarela, cujo índice de prevenção não atingiu a meta na região, foi criado o Dia Nacional da Imunização, celebrado no sábado. Outra campanha que segue ativa entre as sete cidades – até o dia 15 – é a da gripe, que atingiu apenas 70% do público-alvo.

A vacinação contra a febre amarela teve alta demanda em 2017 e nos primeiros meses do ano, quando a proteção não era alvo de campanha e, então, liberada para toda a população. São Caetano é a cidade que está mais perto de atingir a meta, que é proteger 100% da população – faltam 7,2% dos munícipes. Já em Santo André, apenas 44,24% do objetivo foi alcançado – 347.473 munícipes ainda precisam ser vacinados.

No caso da gripe, a campanha, iniciada em 23 de abril, também precisou ser prorrogada por baixa adesão. Podem ser vacinadas pessoas que pertencem ao grupo de risco, que incluem funcionários da área da Saúde, idosos, indígenas, crianças entre 9 meses e 5 anos, gestantes, puérperas com um mês e meio de pós-parto, professores e pacientes com doenças crônicas.

De acordo com a médica infectologista da Aliança Instituto de Oncologia, Joana D’Arc Gonçalves, a vacina é a forma mais eficaz de se prevenir doenças infecciosas. “Por meio das vacinas algumas epidemias que no passado assolaram nações e dizimaram populações foram contidas.” A varíola é um exemplo, tendo em vista que já foi, inclusive, usada como arma biológica. “Por meio do programa nacional de imunização evitamos milhões de mortes e incapacidades, mesmo entre os menos favorecidos”, destaca.

Para a especialista, a adesão à vacina depende do funcionamento de programas de imunização e se a população está esclarecida sobre seus direitos e necessidades. “Existem algumas que as pessoas procuram por medo, como ocorreu com a H1N1 e a da febre amarela”, observa.

Influenciada durante muitos anos por boatos de que “vacinas fazem mal”, a dona de casa Darcy Gomes da Silva, 53 anos, só foi tomar a primeira dose de proteção neste ano. “É a primeira vez que eu venho. Lembro que minha mãe sempre dizia para não confiar nessas coisas que aplicam na gente, que era para matar mais rápido”, destaca a moradora de São Caetano, que procurou, ontem, o Centro de Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva, no bairro Santo Antônio, em São Caetano, para receber a vacina contra a gripe.