Associação nega denúncia de abuso sexual sofrida por Brendan Fraser

06/06/2018 | 19:12



Brendan Fraser alegou no começo desse ano para a GQ que havia sido vítima de abuso sexual por Phillip Berk, o homem que era, na época, presidente da Hollywood Foreign Press Association, a associação que cuida do Globo de Ouro. Após a publicação da matéria, a HFPA prometeu que investigaria o caso.

Mas recentemente o ator conversou novamente com a GQ, dizendo que apesar de a HFPA não ter mais se pronunciado, as investigações foram concluídas. Segundo ele, assim que elas terminaram, a associação entrou em contato com ele e propôs lançar uma declaração dizendo que mesmo tendo sido concluído que Berk assediou Fraser, as provas indicavam que tudo não passava de uma brincadeira. Eles teriam pedido desculpas na declaração e sugeriram que o assunto fosse dado como resolvido.

Além disso, a HFPA também teria dito que espera continuar trabalhando com Fraser, dando a entender que Phillip Berk continuaria sendo membro da organização e continuaria ajudando na decisão dos vencedores do Globo de Ouro. Segundo a GQ, Berk teria confirmado em um e- mail que continua fazendo parte de toda a associação.

Fraser disse que se recusou a assinar o papel, porque não entendeu onde havia uma piada ali. O ator se arrepende de ter ficado quieto em 2003, e com as atitudes da associação, ele sentiu como se o estivessem mandando se calar novamente.

- Eu sou o único que saberia em que parte do meu corpo fui tocado.

A HFPA teria se recusado a compartilhar os resultados completos da investigação com Fraser, ou explicar a forma como chegaram a conclusão final do caso. Apesar de estar perdendo as expectativas, ainda há alguma esperança em Fraser:

- Eu acho que fui apenas o primeiro tijolo no caminho. Talvez alguém venha colocar outro tijolo e o caminho continue. Eu não sei. Mas não é tarde demais. Eles ainda podem fazer a coisa certa.

Até o momento, a HFPA não quis se pronunciar sobre o assunto.