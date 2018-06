Maju Coutinho conhece sua 'sósia' belga durante evento em Paris

06/06/2018 | 18:08



Maju Coutinho publicou uma foto de seu encontro com uma jornalista belga durante o Fórum Internacional do Clima e do Tempo, em Paris, e ressaltou a semelhança entre a roupa que ambas utilizaram quando apareceram em seus respectivos telejornais recentemente, vestidos vermelhos bastante parecidos.

"Breaking News: apresentadoras, brasileira e belga são chamadas de 'par de vasos' em encontro na Unesco", escreveu Maju em seu Instagram.

"Tenho uma sósia no Brasil", brincou Cécile em sua página.

Em sua viagem, Maju também publicou fotos ao lado de jornalistas de diversos outros países do mundo, como Uganda, Malawi, Espanha, Belize, Holanda, Alemanha, Irlanda e Polônia.