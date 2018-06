Valdívia recebe proposta, é liberado para negociar e vira desfalque no São Paulo

06/06/2018 | 17:52



O meia Valdívia, emprestado pelo Internacional ao São Paulo para esta temporada, recebeu uma proposta para deixar o futebol brasileiro e foi liberado para negociar sua possível transferência. Pessoas ligadas ao clube gaúcho disseram ao Estado que a oferta vem da Ásia.

Por entender que o atleta precisa estar 100% focado nos compromissos do time, o São Paulo resolveu permitir que o jogador faça sua escolha com calma e, com isso, o meia virou desfalque para o duelo deste sábado contra o Atlético-PR, em Curitiba.

Valdívia não foi relacionado para o último compromisso tricolor, o empate sem gols com o Internacional, por questões contratuais. Para que ele pudesse atuar contra seu time de origem, o São Paulo teria de pagar uma multa - opção descartada pela diretoria.

Sem Valdívia e outras cinco baixas (Nenê, Bruno Alves, Hudson, Bruno e Marcos Guilherme), o São Paulo jogou mal e não conseguiu bater os gaúchos em casa. No sábado, joga num estádio onde nunca ganhou. Encerra a primeira parte do Brasileirão na próxima terça diante do Vitória.