Ibovespa ignora altas em NY e fecha em baixa de 0,68%

06/06/2018 | 17:51



A falta de atratividade do mercado brasileiro de ações levou o Índice Bovespa a um novo pregão de perdas, destoando do desempenho amplamente positivo das bolsas de Nova York. Sem fatos novos com impacto para alterar as percepções, a queda continuou a refletir a falta de perspectivas positivas nos cenários político e econômico do País. A disparada dos juros futuros e a aproximação do dólar do patamar dos R$ 3,85 reforçaram a cautela do investidor estrangeiro, que continua a retirar recursos da Bolsa brasileira.

O Índice Bovespa terminou o dia aos 76.117,22 pontos, com queda de 0,68%. Na mínima do dia, registrada pela manhã, chegou aos 75.517,52 pontos (-1,47%). Os negócios somaram R$ 11,8 bilhões. Com o resultado de hoje, o índice acumula queda de 0,83% em junho e de 0,37% em 2018.

Para Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da H.Commcor, a falta de força das ações é resultado da incerteza dos investidores de renda variável, que não encontram respostas para questões cruciais do País, em meio a um ambiente eleitoral ainda bastante indefinido. Hoje, especificamente, ganharam espaço as especulações sobre a possibilidade de uma alta da taxa Selic neste mês, enquanto o dólar encostava nos R$ 3,85.

"Desde a greve dos caminhoneiros que o mercado se mostra mais desconfiado com o governo e se mostra cauteloso com as consequências do movimento na política de preços da Petrobras, além dos impactos das concessões do governo nas contas públicas", disse.

Assim como havia acontecido na véspera, as ações de estatais, por refletirem o risco político, voltaram a se destacar na ponta negativa. Eletrobras ON e PNB caíram 4,47% e 6,34%, nesta ordem. Banco do Brasil ON perdeu 4,95% e foi a maior perda entre os bancos. Petrobras PN terminou o dia em queda de 1,57%, aos R$ 16,33. Petrobras ON terminou o dia em baixa de 0,57%, a R$ 19,27.

Na última segunda-feira, 4, os investidores estrangeiros retiraram mais R$ 1,160 bilhão da B3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,76%. Com isso, o saldo de capital estrangeiro acumulado no ano está negativo em R$ 6,085 bilhões.