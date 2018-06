Incêndio atinge hotel de luxo em Londres

06/06/2018 | 17:23



Mais de 100 bombeiros iniciaram o combate a um incêndio no hotel de luxo Mandarin Oriental, no centro de Londres, nesta quarta-feira, 6. A Brigada de Incêndio de Londres foi chamada por volta das 16 horas (12 horas em Brasília) para o edifício de 12 andares, que foi esvaziado. Os funcionários foram levados para o Hyde Park, nas proximidades. Não havia relatos imediatos sobre feridos.

A origem do fogo ainda é desconhecida. Testemunhas disseram que operários estavam trabalhando no telhado do edifício, de 116 anos, antes do acidente. A estrutura passou por extensas reformas recentemente. O escritor Juno Dawson, que estava no Mandarin Oriental quando o incêndio começou, postou sobre o assunto no Twitter. "Saí em meio a uma sessão de fotos. Espero que todos estejam bem. Parece que o canteiro de obras do telhado estava em chamas."

Segundo a gerente da Brigada, Pam Oparaocha, os bombeiros tinham "trabalho muito duro para manter o fogo sob controle", acrescentando que provavelmente continuariam ali por várias horas. A rua em frente ao hotel, na vizinhança de Knightsbridge, foi fechada, assim como partes da estação de metrô próxima.

O edifício do Mandarin Oriental, de estilo eduardiano, foi inaugurado em 1902 e conta com 181 quartos. O endereço é próximo à Harrods, loja de departamento icônica que foi destruída pelo fogo em 1883 e então reconstruída. / AP