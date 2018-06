Santo André lança concurso de fotografia para amadores

Miriam Gimenes



Fotografar passeios aos fins de semana, inclusive aqueles em dias de sol, pelos parques da cidade, pode render muito mais do que apenas uma postagem em rede social. É que estão abertas as inscrições para o 1º Concurso de Fotografia dos Parques Municipais de Santo André, que faz parte da programação do Junho Verde.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 5 de agosto no site www.abcclick.com.br/parques. Cada fotógrafo – que deve ser amador e ter mais de 14 anos – poderá participar com duas fotografias inéditas, inscritas nas categorias parques urbanos ou unidades de conservação.

Na categoria parques urbanos, as fotos podem ser tiradas no Prefeito Celso Daniel, Central, Prefeito Antônio Flaquer – Ipiranguinha, Regional da Criança – Palhaço Estrimilique, Prefeito Antônio Pezzolo – Chácara Pignatari, Parque da Juventude – Ana Brandão, Parque Escola, Cidade dos Meninos, Centenário da Imigração Japonesa – Norio Arimura e Parque Deputado Ulysses Guimarães. As da categoria unidades de conservação podem ser registradas no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba ou no Parque do Pedroso.

As fotos inscritas irão para votação popular, a ser realizada pela internet. Serão selecionadas 100 imagens, que serão analisadas por júri técnico. Entre os critérios estão a estética da imagem, a mensagem transmitida pelo fotógrafo, as relações com o ambiente, criatividade e tema.

O primeiro lugar ganhará uma máquina fotográfica semiprofissional. Já o segundo leva uma diária com direito a acompanhante no Hotel Ibis Santo André e, o terceiro lugar, será contemplado com um almoço com acompanhante no Restaurante Bistrô Empório do Bacalhau. Os demais selecionados receberão menção honrosa e participarão de exposição no saguão do Teatro Municipal, em setembro.