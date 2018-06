Caminhadas na Capital devem promover novos olhares da cidade

Vinícius Castelli



07/06/2018 | 07:38



Com a sugestão de promover imersão na cidade de São Paulo e despertar novos olhares, o Sesc realiza passeios temáticos e gratuitos pela Capital. Os interessados poderão fazer caminhadas pelo Centro paulistano, acompanhados de especialistas. Entre as opções de tours está A Cidade e os Cortiços, que acontece dia 14, a partir das 10h, com saída do Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109). O percurso apresenta espaços marcados por essa tipologia, aborda ainda dificuldades de permanência dessa população nesses locais, desde o levantamento dos cortiços, em 1893.

O outro, Territórios Negros, está agendado dia 16, com saída às 10h, da mesma unidade, e problematiza a ideia dos quilombos urbanos e descobre espaços negros do passado. Na Av. Paulista haverá outra caminhada, dia 16, às 11h, com fotógrafo alemão Michael Hughes. Ingressos devem ser retirados no Sesc.