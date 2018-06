Futebol no Uruguai

Vinícius Castelli



07/06/2018 | 07:34



No embalo da Copa do Mundo, que será realizada na Rússia e começa na próxima semana, o Uruguai, tradicional no esporte, promove passeios aos apaixonados por futebol em sua Capital, Montevidéu.

Foi lá, no vizinho do Brasil, que aconteceu a primeira Copa, em 1930, tendo o país- sede campeão. Levantou a taça ainda em 1950. De lá também saíram jogadores como Diego Forlán, Diego Lugano e Obdulio Varela.

Fato é que Montevidéu, além de charmosa, pode ser acessada a partir de São Paulo em voos com duas horas de duração. E entre os locais a serem visitados em um fim de semana, por exemplo, está o Estádio Centenário (www.estadiocentenario.com.uy), erguido especialmente para a organização da Copa do Mundo em 1930.

O local abriga o Museu do Futebol, espaço que tem como meta preservar o patrimônio uruguaio, além de divulgar a história do esporte do país e do mundo.

Entre uma caminhada pelo Centro da cidade e degustação das famosas carnes e vinhos uruguaios, aproveite para visitar outra arena importante, do Club Atlético Peñarol, conhecido como Estádio Campeão do Século. Inaugurado em 2016, também conta com museu com objetos a respeito do clube.

Vale passar um tempo ainda no El Parque, propriedade do Club Nacional Football. Construído em 1900, é o estádio mais antigo da América e o 15º do mundo.

Rio tem tour de futebol no domingo

O Rio de Janeiro também entra no clima da Copa e oferece ao visitante o passeio Templo Carioca do Futebol, para conhecer os bastidores de um dos maiores templos do futebol mundial, o Estádio Maracanã.

O evento acontece domingo, a partir das 9h, com duração de duas horas. Os ingressos custam R$ 25 (www.facebook.com/RoleCarioca).

Além do gramado, os visitantes terão a chance de ver de perto objetos relacionados a jogadores que marcaram seus nomes na história do estádio, como Garrincha e Zico. Há lá também uma das bolas usadas no jogo em que Pelé marcou seu 1.000º gol.

O roteiro tem início na escultura em homenagem aos campeões mundiais, conhecida como a Estátua do Bellini, e contempla ainda o Estádio Célio de Barros, parte do Complexo Esportivo do Maracanã e o Maracanãzinho.