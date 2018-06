A bela Serra da Bocaina

Miriam Gimenes



07/06/2018 | 07:28



A chegada dos ventos mais frios, trazidos pelo outono, pede passeio na serra. E uma das opções para quem quer ficar próximo à natureza e aproveitar o clima de paz – e o friozinho – é o Parque Nacional Serra da Bocaina, que fica na divisa entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a cerca de quatro horas de Santo André. Ele fica a 25 quilômetros do Centro da cidade de São José do Barreiro e engloba parte do município, além de outros como Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Ubatuba, Cunha e Areias, em São Paulo.

Trata-se do maior parque nacional do Sudeste, com uma área de 134 mil hectares com uma grande biodiversidade. Em virtude da grande diversidade e abundância de aves, por exemplo, recentemente tem aumentado a frequência de adeptos da observação de aves ou birdwatching.

Um dos atrativos locais é a Cachoeira Santo Izidro, cartão-postal do parque e que para acessá-la deve-se fazer uma trilha leve de 40 minutos, que vale muito a pena. A sua queda, de 50 metros de altura, forma uma imensa piscina natural de águas limpas e indicadas para banhos.

O legal é que o parque comporta diversos tipos de meios de transporte – a pé, de bicicleta, moto ou carro –, mas quem escolher os motorizados é preciso autorização do Ibama. As atividades variam de acordo com o preparo físico do visitante – as opções vão de caminhadas leves com 40 minutos de duração a travessias que consomem três dias, exigindo pernoites em casas de colonos ou em campings selvagens.

É o caso da Trilha do Ouro, um antigo caminho colonial construído no século 17 para escoar o minério que vinha de Minas Gerais. Com cerca de 40 quilômetros e feita em três dias de caminhada moderada, a travessia percorre o topo da Serra da Bocaina (a 1.540 metros de altitude), em São José do Barreiro, e desce até a vila de Mambucaba, no litoral do Rio de Janeiro.

Quem percorrê-la pode observar as mais famosas cachoeiras da região – como a dos Veados, com quedas que chegam a quase 200 m –, suas araucárias e bananeiras tropicais, e ainda lugares históricos, como fazendas centenárias e ruínas de um antigo engenho de cana-de-açúcar.



A VISTA

Por ser um lugar alto, o que não vai faltar são pontos ótimos para apreciar a vista. Além do Pico do Tira Chapéu, com 2.088 metros de altitude – de onde pode-se ver o Vale do Paraíba, as baías de Angra dos Reis e Paraty –, outro local bastante frequentado é o Mirante do Príncipe, com 1.900 metros de altitude. Do alto é possível ver os morros do Vale do Paraíba, e as cidades da região da Serra da Mantiqueira.

Outro ponto bastante visitado por lá é a Pedra da Marcela, que fica a 1.840 metros de altitude. Ela está em Cunha, em São Paulo, e pode ser alcançada por meio de uma trilha leve de cinco quilômetros (ida e volta) que inicia em acesso por estrada asfaltada. No topo, tem-se uma vista incrível de 360 graus da Ilha Grande e das baías de Angra dos Reis e Paraty.

E preste atenção: esta é a melhor época – até agosto – para visitar o local, em razão do baixo índice de chuvas, deixando as trilhas mais secas e céu mais limpo. As cachoeiras, no entanto, ficam com uma vazão menor e é a época mais fria. A temperatura média é de 10ºC e as mínimas podem chegar a 2ºC negativos nas madrugadas.

O Parque fica aberto das 6h às 18h, e a entrada só é permitida até as 16h. Para pernoitar é preciso autorização. Mais informações do local podem ser obtidas no site www.icmbio.gov.br/parnaserradabocaina.

Clima local é ideal para curtir as festas juninas

Quentão, vinho quente e pinhão são apenas algumas das iguarias servidas nas festas juninas feitas na Serra da Bocaina. Na Pousada Recanto da Floresta, por exemplo, de amanhã até domingo não vai faltar quadrilha para animar e esquentar a noite.

<EM>Lá, o pacote para o casal sai por R$ 1.496, em apartamento quádruplo, que inclui café da manhã, jantar de sexta e sábado à noite, festa junina e o almoço de domingo. Para mais informações é só acessar o site www.mwtrekking.com.br.

<EM>Outra opção de hospedagem é o Refúgio Ecológico Vale dos Veados (hoteisdabocaina.com.br/vale), construído na sede de uma antiga fazenda e que, além do belíssimo local em que está localizado, serve comida preparada em fogão a lenha. Uma delícia.