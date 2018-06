Marco Aurélio é eleito ministro substituto do TSE; Fachin é reconduzido ao cargo

06/06/2018 | 16:23



O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito na tarde desta quarta-feira, 6, para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por um período de dois anos.

O TSE é composto por três ministros titulares do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros dois representantes da classe dos juristas. A mesma proporção e o mesmo número de cadeiras se aplica entre os ministros substitutos, que atuam quando há impedimento ou ausência dos colegas efetivos.

Na sessão do STF desta tarde, o ministro Edson Fachin - que também ocupa atualmente vaga de substituto no TSE - foi reconduzido para mais dois anos na Corte Eleitoral.

Fachin deve se tornar ministro titular do TSE em meados de agosto, com a saída do atual presidente da Corte Eleitoral, ministro Luiz Fux.