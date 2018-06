São Caetano abre inscrições para Universidade da Terceira Idade

Do Diário OnLine



06/06/2018 | 15:40



A Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade) de São Caetano está com inscrições abertas para o Programa UniMais – Universidade Aberta da Terceira Idade, para o módulo Básico, de 2 anos, com início no segundo semestre de 2018.

Para inscrição é necessário ter, no mínimo, 50 anos completos, ser alfabetizado, morador de São Caetano, e apresentar RG, CPF, foto 3x4, carteirinha do Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) e comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone ou IPTU) no nome do interessado.

As aulas serão as terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, no campus Barcelona das USCS (Avenida. Goiás, 3.400), a partir de 7 de agosto. As inscrições devem ser realizadas presencialmente até 29 de junho, das 8h às 17h, na Comtid (Rua Rafael Corrêa Sampaio, 600, Bairro Santa Paula). Não há cobrança de taxa de matrícula nem de mensalidades.

Caso o número de inscrições supere o de vagas ofertadas, o critério de desempate será prioritário ao candidato de maior idade. O resultado será publicado no dia 10 de julho no Diário Oficial Eletrônico (diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br) e nos Cises do município. Para outras informações, ligar para 4228-2012.