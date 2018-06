Banda Bullet Bane lança disco em Santo André

Rafael dos Santos



06/06/2018 | 15:00



A banda Bullet Bane, de São Paulo, faz shows divulgando o novo disco ''''Continental'''' pelo Brasil e toca neste domingo (10) na casa de shows Tupinikim Pizza Bar & Lounge ( Rua das Monções, 585, Santo André). A abertura conta com as bandas Black Days, Manual, Encare, Basílios e Going Down . Os shows começam a partir das 15h. A entrada custa R$ 30 no local.