Três são presos por flagrante de roubo em São Bernardo

Do Diário OnLine



06/06/2018 | 12:04



Três homens foram presos por flagrante de roubo de veículo em São Bernardo na última terça-feira (6).

Por volta das 22h, equipe do Comando de Força Patrulha do 6º Batalhão realizava patrulhamento pela Rua Júlio Mesquita quando se deparou com veículo da marca Chery ocupado por três indivíduos. Ao avistarem a viatura, os rapazes fugiram, porém, após breve acompanhamento, colidiram. O trio, então, tentou escapar a pé, mas terminaram capturados na Rua do Oleoduto.

O veículo e os indivíduos foram conduzidos ao 1º DP (Centro) da cidade. A vítima compareceu ao local, onde reconheceu os criminosos. O carro foi restituído.